Збірна Фінляндії в меншості перемогла боснійців в надважливому для України матчі відбору ЧС-2022

Збірна Фінляндії в меншості перемогла боснійців в надважливому для України матчі відбору ЧС-2022

Тепер далеко не все залежить від команди Олександра Петракова.

Збірна Фінляндії обіграла команду Боснії і Герцеговини в матчі 9-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Домашній для боснійців поєдинок завершився для них поразкою ( 1:3 ), яка поховала їхні шанси вийти на мундіаль в Катарі.

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Фіни видали дуже потужний старт. На 24-й хвилині вони заробили пенальті, який не зумів реалізувати Теему Пуккі. Однак уже через п'ять хвилин підопічні Маркку Канерви повели в рахунку - після передачі Пуккі відзначився Маркус Форсс.

На 37-й хвилині Фінляндія залишилася удесятьох - Юкка Райтала отримав пряму червону картку за жорсткий фол проти Сеада Колашинаца.

Незважаючи на чисельну меншість, на початку другої половини зустрічі фіни збільшили свою перевагу зусиллями Робіна Лода. Боснійці на 69-й хвилині скоротили відставання - гол забив Лука Менало. Проте останнє слово в поєдинку було за фінами - на 73-й хвилині Лод асистував Деніелу О'Шонессі, який встановив остаточний рахунок.

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Фінляндія (11 очок) піднялася на друге місце у групі D, обійшовши Україну, яка має на два бали менше. Боснія та Герцеговина (7 пунктів) втратила всі шанси пробитися на мундіаль.

В іншому сьогоднішньому матчі квінтету D Франція прийме Казахстан і в разі перемоги забезпечить собі перше місце та пряму путівку на ЧС-2022.

У поєдинках заключного туру групового етапу, 16 листопада, Фінляндія на своєму полі протистоятиме Франції, а Україна на виїзді зіграє з Боснією та Герцеговиною. Команду Олександра Петракова влаштує лише перемога, а в разі рівності очок з фінами головним критерієм буде різниця забитих і пропущених м'ячів.

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