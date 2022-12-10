Збірна Франції драматично перемогла Англію та стала останнім півфіналістом ЧС-2022

Збірна Франції перемогла команду Англії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Аль-Байт " у Аль-Хорі закінчився з рахунком 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 17-й хвилині Орельєн Чуамені. Він задав неймовірного удару з далекої відстані – м’яч влучив у лівий нижній кут воріт.

На початку другого тайму помилка Чуамені коштувала франції голом у відповідь. Арбітр призначив пенальті на користь Англії, який холоднокровно реалізував Гаррі Кейн.

На 78-й хвилині Олів'є Жиру увірвався в штрафний майданчик та замкнув поперечну передачу, яку виконав Антуан Грізманн та забив дивовижним ударом зблизька в лівий кут воріт.

Зазначимо, що цей поєдинок став рекордним для 35-річного голкіпера збірної Франції Уго Льоріса. Він провів 143 зустрічі за національну команду, випередивши відомого у минулому захисника Ліліана Тюрама.

У півфіналі Франція позмагається зі збірною Марокко, яка сенсаційно перемогла збірну Португалії.

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