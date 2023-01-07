Збірна Франції офіційно визначилася з долею головного тренера після поразки в фіналі ЧС-2022

Федерація футболу Франції оголосила, що Дідьє Дешам залишиться головним тренером національної збірної.

Новий контракт з 54-річним фахівцем буде чинний до червня 2026 року, повідомляється на сайті французької федерації футболу.

Також подовжено угоди з асистентом Дешама Гі Стефаном, тренером воротарів Франком Равіо та тренером з фізпідготовки Сирілем Муньє.

Дешам очолив "триколірних" в липні 2012 року. Під його керівництвом французи здобули 89 перемог, 28 разів зіграли внічию та 22 рази поступилися. На чолі з Дешамом збірна Франції виграла Чемпіонат світу-2018, Лігу націй-2021, а також грала у фіналах Євро-2016 та Чемпіонату світу-2022.

Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 французи в серії пенальті програли Аргентині та склали повноваження чинних чемпіонів світу.

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