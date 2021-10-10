Шалений гол та вирішальний VAR: збірна Франції у вольовому стилі здолала Іспанію та стала новим переможцем Ліги націй

Усе в цій зустрічі вирішила друга половина.

Збірна Франції в рамках фіналу Ліги націй-2020/21 здобула перемогу над Іспанією з рахунком 2:1 .

Зазначимо, що перша половина протистояння не подарувала вболівальникам не те, що забитих голів, але й навіть небезпечних моментів. Команди на двох завдали мінімум ударів та, як наслідок, пішли на перерву за рахунку 0:0.

Щодо другого тайму, то це вже була справжня окраса фіналу. Спочатку на 64 хвилині французи влучили в поперечину після удару від Тео Ернандеса, а вже за дві хвилини іспанці відповіли своїм моментом, який став результативним - Мікель Оярсабаль після передачі з глибини від Серхіо Бускетса продавив Дайо Упомекано та з меж штрафного пробил у дальній кут.

Associated Press

Associated Press

Утім, не встигли номінальні господарі, як слід зрадіти, а підопічні Дідьє Дешама відновили паритет - Карім Бензема неймовірним ударом з кута штрафного після пасу від Кіліана Мбаппе у "дев'ятку" зробив рахунок 1:1.

Associated Press

Після цього взяття воріт у матчі спостерігалося певне затишшя, поки своє слово за вісім хвилин до кінця основного часу не сказав усе той ж Мбаппе. 22-річний форвард майстерно переграв голкіпера іспанців та ударом низом зробив рахунок у протистоянні 2:1, принісши таким чином своїй команді перемогу.

У епізоді з цим голом головному судді довелося звернутися до VAR, адже Кіліан у момент передачі був на однвй лінії з опонентом. Утім, відеоповтор показав, що це цілком законний м'яч.

Associated Press

Associated Press

Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.

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