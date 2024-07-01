Збірна Франції вирвала перемогу над Бельгією та пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Франції обіграла Бельгію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі завершився з рахунком 1:0 .

Команда Дідьє Дешама упродовж усього протистояння грала першим номером, але переможний гол зуміла забити лише наприкінці зустрічі.

На 85-й хвилині Рандаль Коло Муані на правому куті штрафного майданчика отримав м'яч від Н'Голо Канте та пробив по воротах, а м'яч рикошетом від захисника бельгійців Яна Вертонгена залетів до сітки.

Огляд матчу Франція – Бельгія

Буде додано незабаром.

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Франція у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором дуелі Португалія – Словенія, яка також відбудеться 1 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Словенія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, повноваження чинного чемпіона Європи уже склала збірна Італії, яка в 1/8 фіналу вилетіла від Швейцарії.

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