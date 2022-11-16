Збірна Франції втратила ще одного важливого футболіста перед ЧС-2022: що трапилося

Крістофер Нкунку травмувався за декілька днів до старту Мундіалю.

Півзахисник німецького "РБ Лейпцига" та збірної Франції Крістофер Нкунку змушений буде пропустити Чемпіонаті світу 2022 року, який менш ніж за тиждень розпочнеться в Катарі.

У вівторок, 15 листопада, 25-річний гравець отримав травму на тренуванні "Ле Бле" внаслідок ігрового зіткнення з іншим хавбеком "триколірних" Едуарду Камавінгою, який виступає за мадридський "Реал".

Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

Рентгенологічне обстеження показало, що Нкунку розтягнув зв'язки коліна. Як повідомила Федерація футболу Франції, це пошкодження завадить Крістоферу зіграти на Мундіалі.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 15, 2022

Головний тренер французів Дідьє Дешам вже відправив до ФІФА медичну картку Нкунку, щоб отримати дозвіл викликати замість нього на турнір іншого футболіста.

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Зазначимо, що це вже не перша втрата збірної Франції перед Мундіалем. Раніше стало відомо, що світову першість пропустить півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте та воротар "Мілана" Майк Меньян. Також через травму повз турнір пролетів зірковий хавбек "Ювентуса" Поль Погба.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором. Поєдинок відбудеться в неділю, 20 листопада. Початок гри – о 18:00 за київським часом.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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