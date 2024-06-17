Збірна Франції завдяки автоголу обіграла Австрію в першому турі Євро-2024 (відео)

"Ле Бле" разом з Нідерландами лідирують у своїй групі.
Збірна Франції перемогла команду Австрії в матчі першого туру групи D фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цьому протистоянні підопічні Дідьє Дешама забили під завісу першого тайму. На 38-й хвилині Кіліан Мбаппе на фланзі розібрався із захисником та виконав навіс, після чого Максимільян Вобер зрізав м'яч у власні ворота.
Більше "Ле Бле" не відзначалися, але й відігратися супернику не дозволили. Зазначимо, що наприкінці матчу Мбаппе постраждав у боротьбі з опонентом та до крові розбив собі ніс, через що був замінений.
Огляд матчу Австрія – Франція
Зазначимо, що інший поєдинок стартового туру квартету D відбувся напередодні: збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1).
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Таким чином, після першого туру Нідерланди та Франція очолюють цю групу, набравши по три очки. Польща та Австрія поки що залишаються без залікових балів.
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У другому турі Євро-2024 французи позмагаються з нідерландцями, а поляки зіграють проти австрійців. Обидва матчі відбудуться 21 червня.
До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Румунії (0:3) у стартовому матчі на Євро-2024.
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