Збірна Франції здолала головну сенсацію турніру та вийшла до фіналу ЧС-2022

У середу, 14 грудня, збірна Франції здолала національну команду Марокко в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022. Зустріч на стадіоні "Ель-Байт" завершилася з рахунком 2:0 .

Чинні чемпіони світу вийшли вперед вже на 5-й хвилині поєдинку. Антуан Грізманн з правого флангу прострілив у центр, удар Кіліана Мбаппе заблокували, але Тео Ернандес добив на дальній стійці.

Наприкінці матчу Франція зміцнила свою перевагу. Рандаль Коло Муані, який лише щойно вийшов на поле, на дальній стійці добив м'яч у сітку після удару від Мбаппе.

Збірна Франції вийшла до фіналу ЧС-2022, де зіграє з Аргентиною, яка в іншому півфіналі розгромила Хорватію. Фінал відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що марокканці стали головною сенсацією цього Мундіалю. В 1/8 фіналу команда Валіда Реграгі несподівано вибила з турніру збірну Іспанії – основний час матчу завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті "атласні леви" виявилися більш влучними. У чвертьфіналі марокканці піднесли черговий сюрприз, відправивши додому (1:0) португальців та їхнього лідера Кріштіану Роналду.

Французи – чинні чемпіони світу. У фіналі попереднього Мундіалю "Ле Бле" обіграли Хорватію. Збірна Франції може стали лише третьою командою в історії, яка захистила звання переможця ЧС. Раніше це вдавалося Італії (1934-1938) та Бразилії (1958-1962).

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