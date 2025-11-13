Збірна Франції довикликала гравця перед матчем проти України у відборі до ЧС-2026

Хефрен Тюрам / © Associated Press

Збірна Франції внесла зміну до заявки команди на заключні матчі групового етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти України та Азербайджану.

Про це повідомляється на офіційному сайті французької федерації футболу.

До розташування збірної Франції довикликали півзахисника "Ювентуса" Хефрена Тюрама. Причиною, ймовірно, стало пошкодження хавбека мадридського "Реала" Едуардо Камавінги, який має проблеми з підколінним сухожиллям.

Склад збірної Франції на матчі проти України та Азербайджану

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян ("Мілан", Італія), Бріс Самба ("Ренн").

Захисники: Люка Дінь ("Астон Вілла", Англія), Мало Гюсто ("Челсі", Англія), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес ("Аль-Хіляль", Саудівська Аравія), Ібраїма Конате ("Ліверпуль", Англія), Жюль Кюнде ("Барселона", Іспанія), Вільям Саліба ("Арсенал", Англія), Дайо Упамекано ("Баварія", Німеччина).

Півзахисники: Едуардо Камавінга ("Реал", Іспанія), Ману Коне ("Рома", Італія), Майкл Олісе ("Баварія", Німеччина), Н'Голо Канте ("Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Флоріан Товен ("Ланс"), Хефрен Тюрам ("Ювентус", Італія).

Нападники: Магнес Акліуш ("Монако"), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі ("Манчестер Сіті", Англія), Уго Екітіке ("Ліверпуль", Англія), Жан-Філіп Матета ("Крістал Пелас", Англія), Кіліан Мбаппе ("Реал", Іспанія), Крістофер Нкунку ("Мілан", Італія).

Матчі проти України та Азербайджану збірна Франції проведе 13 та 16 листопада відповідно.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна. Початок гри на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі – о 21:45 за київським часом.

Після чотирьох турів турів збірна Франції (10 очок) лідирує у своїй групі відбору на ЧС-2026. Друге місце посідає Україна (7 балів), на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України презентувала нову ексклюзивну домашню форму.

Нагадаємо, букмекери зробили прогноз на матч відбору ЧС-2026 Франція – Україна.