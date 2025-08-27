Збірна Франції оголосила заявку на матч з Україною у відборі ЧС-2026

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив склад команди на вересневі матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України та Ісландії.

"Ле Бле" розпочнуть відбір на Мундіаль 5 вересня виїзним поєдинок з Україною, який відбудеться у польському Вроцлаві.

Після цього "триколірні" 9 вересня зіграють з Ісландією в Парижі.

Склад збірної Франції на стартові матчі відбору ЧС-2026

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян ("Мілан"), Бріс Самба ("Ренн").

Захисники: Люка Дінь ("Астон Вілла"), Мало Гюсто ("Челсі"), Лукас Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес ("Аль-Хіляль"), Жуль Кунде ("Барселона"), Вільям Саліба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Баварія").

Півзахисники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Адріан Рабйо ("Марсель"), Куадіо Коне ("Рома"), Орельєн Чуамені ("Реал" Мадрид), Хефрен Тюрам ("Ювентус").

Нападники: Бредлі Берколя, Усман Дембеле (обидва – ПСЖ), Магнес Акліуш ("Монако"), Раян Шеркі ("Манчестер Сіті"), Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Маркус Тюрам ("Інтер").

Крім України та Ісландії, суперником французів у відбірковій групі ЧС-2026 також буде Азербайджан.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.