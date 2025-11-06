Збірна Франції оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2026 проти України та Азербайджану

Збірна Франції з футболу / © Associated Press

Збірна Франції оприлюднила заявку на заключні матчі групового етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти України та Азербайджану.

Головний тренер французів Дідьє Дешам викликав на ці поєдинки 24 футболістів, повідомляє офіціний сайт УАФ.

Матч 5-го туру відбору ЧС-2026 між збірними Франції та України відбудеться 13 листопада на стадіоні на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок – о 21:45 за київським часом.

Поєдинок 6-го туру Азербайджан – Франція відбудеться 16 листопада у Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Склад збірної Франції на матчі проти України та Азербайджану

Воротарі: Майк Меньян ("Мілан", Італія), Лукас Шевальє (ПСЖ), Бріс Самба ("Ренн").

Захисники: Люка Дінь ("Астон Вілла", Англія), Мало Густо ("Челсі", Англія), Тео Ернандес ("Аль-Хіляль", Саудівська Аравія), Ібраїма Конате ("Ліверпуль", Англія), Жуль Кунде ("Барселона", Іспанія), Вільям Саліба ("Арсенал", Англія), Дайо Упамекано ("Баварія", Німеччина), Люка Ернандес (ПСЖ).

Півзахисники: Ману Коне ("Рома", Італія), Едуардо Камавінга ("Реал" Мадрид, Іспанія), Майкл Олісе ("Баварія", Німеччина), Н'Голо Канте ("Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія), Варрен Заїр-Емрі (ПСЖ).

Нападники: Магнес Акліуш ("Монако"), Раян Шеркі ("Манчестер Сіті", Англія), Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид, Іспанія), Уго Екітіке ("Ліверпуль", Англія), Рандаль Коло Муані ("Тоттенгем", Англія), Жан-Філіп Матета ("Крістал Пелас", Англія), Крістофер Нкунку ("Мілан", Італія), Бредлі Барколя (ПСЖ).

Після чотирьох турів турів збірна Франції (10 очок) лідирує у своїй групі відбору на ЧС-2026. Друге місце посідає Україна (7 балів), на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026.