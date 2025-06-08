Збірна Франції перемогла Німеччину в матчі за третє місце Ліги націй (відео)

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Збірна Франції обіграла команду Німеччини в матчі за третє місце Ліги націй-2024/25. Поєдинок на стадіоні "MHPArena" у Штутгарті завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Дідьє Дешама забили у ворота Бундестім по голу в кожному з таймів. На 45-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Кіліан Мбаппе після передачі Орельєна Чуамені.

У другому таймі Мбаппе додав до свого активу ще й асист, який на 84-й хвилині перетворив у взяття воріт Майкл Олісе.

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Огляд матчу Німеччина – Франція

Зазначимо, що в півфіналі Німеччина зазнала поразки від Португалії (1:2), а Франція в надрезультативному матчі-трилері поступилася Іспанії (4:5).

Фінальний матч турніру між Португалією та Іспанією також відбудеться 8 червня, початок – о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Іспанія.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

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