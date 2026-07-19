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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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257
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Збірна Франції попрощалася з тренером-рекордсменом після матчу за "бронзу" ЧС-2026

Наступником Дідьє Дешама на посаді керманича "Ле Бле" повинен стати Зінедін Зідан.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дідьє Дешам

Дідьє Дешам / © Associated Press

Дідьє Дешам залишив посаду головного тренера збірної Франції після поразки від Англії (4:6) у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026.

Про це офіційно повідомила Французька федерація футболу (FFF).

Дешам очолив збірну Франції у липні 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" провели 187 матчів, у яких здобули 120 перемог, 34 рази зіграли внічию та зазнали 33 поразок.

Дешам привів французьку збірну до перемоги на ЧС-2018 та в Лізі націй 2021 року, а також доходив до фіналів Євро-2016 і ЧС-2022.

Дешам є абсолютним рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу серед тренерів — 27 та за кількістю перемог у плейоф ЧС — 11.

Очікується, що наступником Дешама на посаді керманича "Ле Бле" стане Зінедін Зідан, який уже погодився прийняти національну команду.

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що Дешам пояснив поразку від Англії в матчі за "бронзу" ЧС-2026.

Також ми розповідали, що форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував побиття рекорду аргентинця Ліонеля Мессі за голами в історії чемпіонатів світу.

Крім того, зірка збірної Франції побив рекорд Пеле за кількістю асистів на одному чемпіонаті світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
257
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