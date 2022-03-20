Збірна Гібралтару зіграє два товариські матчі, щоб зібрати кошти для України

Збірна Гібралтару зіграє два товариські матчі, щоб зібрати кошти для України

Керівництво місцевого футболу не залишилось осторонь війни.

Футбольна асоціація Гібралтару направить гроші на гуманітарну допомогу Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Усі кошти, отримані від продажу квитків на двох міжнародних товариських матчах чоловічої збірної Гібралтару на стадіоні Вікторія, які відбудуться наступного тижня, будуть передані на гуманітарну допомогу жертвам війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Гібралтар зіграє 23 березня проти Гренади та 26 безерня проти Фарерських островів.

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