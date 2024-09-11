Збірна Грузії обіграла Албанію та одноосібно очолила групу збірної України в Лізі націй (відео)

Збірна Грузії на виїзді обіграла команду Албанії в матчі 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок у Тирані завершився з рахунком 0:1 .

Мінімальну перемогу гостям приніс гол Гіоргі Кочорашвілі на 71-й хвилині зустрічі.

Огляд матчу Албанія – Грузія

Для грузинів це друга поспіль перемога на старті нового розіграшу Ліги націй. У стартовому турі Грузія вдома знищила Чехію (4:1).

У Лізі націй-2024/25 збірна Грузії виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Албанія та Україна.

У паралельному матчі другого туру цього квартету збірна України у гольовій перестрілці поступилася Чехії (2:3).

Таким чином, після двох турів Грузія з 6 очками лідирує у цьому квартеті. Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 бали, а Україну з нулем у графі залікових пунктів йде останньою.

У третьому турі Ліги націй українці 11 жовтня зіграють проти Грузії. Того ж дня Чехія прийматиме Албанію.

Читайте також:

Ребров висловився про поразку збірної України від Чехії в Лізі націй та свою можливу відставку

Молодіжна збірна України виграла восьмий матч поспіль і достроково вийшла на Євро-2025 (відео)

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці