Збірна Грузії в серії пенальті здолала Грецію та вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи (відео)

У фінальній стадії Євро команда Віллі Саньоля зіграє у групі з Туреччиною, Португалією та Чехією.

Збірна Грузії обіграла команду Греції у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024. Основний і додатковий час поєдинку в Тбілісі завершився з рахунком 0:0 , а в серії пенальті тріумфували господарі.

За всю зустріч грузини завдали 17 ударів проти 12 у греків (у площину воріт – 3:2). За очікуваними голами (xG) команда Віллі Саньоля незначно перевершила суперника – 0,90 на 0,75.

У серії пенальті господарі не реалізували одну спробу, тоді як грецькі футболісти помилилися двічі.

Огляд матчу Грузія – Греція

Зазначимо, що в півфіналі плейоф збірна Грузії перемогла Люксембург (2:0), а греки розтрощили Казахстан (5:0).

Збірна Грузії вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи з футболу. На Євро-2024 команда Саньоля зіграє у групі F з Туреччиною, Португалією та Чехією.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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