Збірна Грузії в серії пенальті здолала Грецію та вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи (відео)

У фінальній стадії Євро команда Віллі Саньоля зіграє у групі з Туреччиною, Португалією та Чехією.
Збірна Грузії обіграла команду Греції у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024. Основний і додатковий час поєдинку в Тбілісі завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті тріумфували господарі.
За всю зустріч грузини завдали 17 ударів проти 12 у греків (у площину воріт – 3:2). За очікуваними голами (xG) команда Віллі Саньоля незначно перевершила суперника – 0,90 на 0,75.
У серії пенальті господарі не реалізували одну спробу, тоді як грецькі футболісти помилилися двічі.
Огляд матчу Грузія – Греція
Зазначимо, що в півфіналі плейоф збірна Грузії перемогла Люксембург (2:0), а греки розтрощили Казахстан (5:0).
Збірна Грузії вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи з футболу. На Євро-2024 команда Саньоля зіграє у групі F з Туреччиною, Португалією та Чехією.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
Читайте також:
Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією та завоювала путівку на Євро-2024 (відео)
Україна – Ісландія – 2:1: онлайн-трансляція та огляд вирішального матчу за вихід на Євро-2024 (відео)
Євро-2024: результати жеребкування фінального турніру, склад усіх груп