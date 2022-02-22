Збірна Грузії з регбі анонсувала матч проти Росії українською мовою: в РФ відповіли істерикою

Збірна Грузії з регбі анонсувала матч проти Росії українською мовою: в РФ відповіли істерикою

Федерація регбі Росії вимагає видалити афішу, але грузинська сторона ігнорує представників країни-агресорки.

Союз регбі Грузії вирішив підтримати Україну перед загрозою повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

На сторінці грузинської національної команди в Instagram майбутній матч Чемпіонату Європи проти команди Росії було анонсовано українською мовою. Водночас текст публікації не був продубльований грузинською чи російською мовами.

Це викликало обурення у Федерації регбі Росії (ФРР), яка поскаржилася до Європейської федерації регбі (Rugby Europe). Там нібито попросили грузинську сторону прибрати афішу, однак робити це явно ніхто не поспішає.

"Керівництво федерації звернулося до Rugby Europe з проханням розібратися у цій ситуації. Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. Rugby Europe просили грузинську сторону прибрати цю афішу, але наразі вони нічого не прибрали, навіть з огляду на те, що за це їм загрожує штраф. Rugby Europe підтримує нашу позицію щодо неприпустимості таких публікацій", - цитує пресаташе ФРР Антона Халізова Р-Спорт.

Поєдинок регбійних команд Грузії та Росії відбудеться 27 лютого на стадіоні "Динамо Арена" в Тбілісі.

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