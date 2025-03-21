Збірна Хорватії несподівано обіграла Францію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй (відео)

Переможець пари Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на ЧС-2026.

Збірна Хорватії здобула домашню перемогу над Францією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Полюд" у хорватському місті Спліт завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля могли вийти вперед вже на 8-й хвилині, але Майк Меньян відбив удар Андрея Крамарича з пенальті.

Утім, ще до перерви "картаті" двічі відзначилися у воротах "Ле Бле". На 26-й хвилині рахунок відкрив Анте Будімір, а на 45+1-й перевагу хорватів подвоїв Іван Перішич.

Підопічні Дідьє Дешама у другому таймі намагалися переламати перебіг поєдинку, але забити бодай один гол так і не зуміли.

Огляд матчу Хорватія – Франція

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між французами та хорватами заплановано на неділю, 23 березня, у передмісті Парижа Сен-Дені.

Переможець пари Хорватія – Франція у півфіналі Ліги націй позмагається з тріумфатором чвертьфінального протистояння Нідерланди – Іспанія.

Крім того, переможець протистояння Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль "синьо-жовті" також зіграють проти Ісландії та Азербайджану.

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