Збірна Хорватії з рекордом Модріча не змогла обіграти Марокко на ЧС-2022

У середу, 23 листопада, у матчі 1-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії зіграла внічию з національною командою Марокко. Матч завершився з рахунком 0:0 .

Протягом всього матчу команди так і не змогли пробити оборону один одного.

У першому таймі збірна Хорватії завдала кількох небезпечних ударів. На 17-й хвилині Іван Перішич пробив з далекої відстані – м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною. Наприкінці тайму Нікола Влашич отримав передачу та в один дотик завдав перспективного удару по воротах, але Яссін Буну виконав блискучий сейв у стрибку.

На початку другого тайму мали нагоду забити марокканці. Домінік Лівакович здійснив блискучий сейв після того, як Нуссаїр Мазраві пробив головою з дуже близької відстані. М'яч летів у напрямку лівої штанги, але на його шляху став воротар.

Незважаючи на нерезультативний матч, поєдинок запам'ятається унікальним рекордом лідера збірної Хорватії Луки Модріча. Він став першим гравцем в історії, який виступав і на європейських, і на світових першостях у трьох різних десятиліттях.

Модріч брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2014, 2018 та 2022 років, у чемпіонатах Європи – 2008, 2012, 2016 та 2020 (2021) роках.

Однак вже завтра, 24 листопада, досягнення Модрича може повторити Кріштіану Роналду у матчі проти Гани.

У іншому матчі цього квартету Бельгія визначить сильнішого з Канадою. Вони проведуть очну зустріч першого туру також 23 листопада, але о 21:00 за київським часом.

У другому турі 27 листопада Хорватія зіграє з Канадою, а Бельгія поміряється силами з Марокко. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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