Збірна Іспанії познущалася з Коста-Рики у стартовому матчі на чемпіонаті світу-2022

"Фурія Роха" успішно розпочала свої виступи на планетарній першості в Катарі.

Збірна Іспанії розтрощила команду Коста-Рики в матчі 1-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Аль-Тумама" в Досі закінчився з рахунком 7:0 .

У першому таймі підопічні Луїса Енріке тричі забили у ворота суперника. Голами відзначилися Дані Ольмо, Марко Асенсіо та Ферран Торрес.

Після перерви "Червона Фурія" відправили ще чотири м'ячі до сітки костариканців. Свої імена до протоколу поєдинку записали Ферран Торрес, Гаві, Карлос Солер і Альваро Мората.

В іншому матчі першого туру групи E збірна Японії сенсаційно перемогла Німеччину з рахунком 1:2.

з рахунком 1:2. У другому турі 27 листопада Іспанії зіграє проти Німеччини, а Японія зустрінеться з Коста-Рикою.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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