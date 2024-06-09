Збірна Іспанії розтоптала суперника в останньому контрольному матчі перед Євро-2024 (відео)

"Червона фурія" відвантажила п'ять м'ячів у ворота Північної Ірландії.
Збірна Іспанії вдома розгромила Північну Ірландію у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок у місті Пальма-де-Майорка завершився з рахунком 5:1.
Господарі несподівано пропустили першими – уже на 2-й хвилині зустрічі відзначився Деніел Баллард.
Утім, підопічні Луїса де ла Фуенте ще до перерви відповіли своїми чотирма голами. Дубль оформив Педрі, по одному м'ячу забили Альваро Мората та Фабіан Руїс.
У другому таймі іспанці ще раз розписалися у воротах суперника – остаточний рахунок матчу на 60-й хвилині встановив Мікель Оярсабаль.
Огляд матчу Іспанія – Північна Ірландія
Дивіться також: Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру
Для іспанців це був останній спаринг перед стартом Євро-2024. У попередньому товариському поєдинку "Червона фурія" розбила Андорру з рахунком 5:0.
На континентальній першості збірна Іспанії зіграє у групі B проти Хорватії (15 червня), Італії (20 червня) та Албанії (24 червня).
Дивіться також: Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці
Північна Ірландія, яка не зуміла пробитися на прийдешній чемпіонат Європи, 11 червня проведе спаринг з Андоррою.
Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.
Читайте також:
Збірна Бельгії з дублем Лукаку здобула розгромну перемогу в останньому спарингу перед Євро-2024 (відео)
Євро-2024: що треба знати про фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу
Збірна Португалії без Роналду програла Хорватії у товариському матчі перед Євро-2024