Збірна Іспанії розтоптала суперника в останньому контрольному матчі перед Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії вдома розгромила Північну Ірландію у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок у місті Пальма-де-Майорка завершився з рахунком 5:1 .

Господарі несподівано пропустили першими – уже на 2-й хвилині зустрічі відзначився Деніел Баллард.

Утім, підопічні Луїса де ла Фуенте ще до перерви відповіли своїми чотирма голами. Дубль оформив Педрі, по одному м'ячу забили Альваро Мората та Фабіан Руїс.

У другому таймі іспанці ще раз розписалися у воротах суперника – остаточний рахунок матчу на 60-й хвилині встановив Мікель Оярсабаль.

Огляд матчу Іспанія – Північна Ірландія

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Для іспанців це був останній спаринг перед стартом Євро-2024. У попередньому товариському поєдинку "Червона фурія" розбила Андорру з рахунком 5:0.

На континентальній першості збірна Іспанії зіграє у групі B проти Хорватії (15 червня), Італії (20 червня) та Албанії (24 червня).

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Північна Ірландія, яка не зуміла пробитися на прийдешній чемпіонат Європи, 11 червня проведе спаринг з Андоррою.

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.

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