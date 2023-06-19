Збірна Іспанії в серії пенальті здолала Хорватію і стала переможцем Ліги націй (відео)

Збірні Іспанії стала тріумфатором фінальної стадії Ліги націй-2022/23. У вирішальному поєдинку на стадіоні "Де Кейп" у нідерландському Роттердамі іспанці за підсумками серії пенальті обіграли команду Хорватії.

Основний час зустрічі завершився без забитих м'ячів – 0:0 . Відтак, гра перейшла до екстратаймів. Там команди також не змогли вразити ворота одна одної, тож володар трофею визначався у серії пенальті.

У серії післяматчевих 11-метрових точнішою виявилася "Червона фурія" – 4:5 . Героєм серії пенальті став воротар іспанців Унаї Сімон, який відбив удари Ловро Маєра та Бруно Петковича.

Огляд матчу

Додамо, що у півфіналах Ліги націй збірна Хорватії в екстратаймах перемогла Нідерланди (2:4), а команда Іспанії наприкінці основного часу гри вирвала перемогу над Італією (2:1).

Зазначимо, що бронзовим призером Ліги націй-2022/23 стала збірна Італії, яка в матчі за третє місце перемогла Нідерланди (2:3).

Нагадаємо, цей розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

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