Збірна Іспанії в серії пенальті здолала Хорватію і стала переможцем Ліги націй (відео)

"Червона фурія" в напруженому фінальному поєдинку завоювала євротрофей.
Збірні Іспанії стала тріумфатором фінальної стадії Ліги націй-2022/23. У вирішальному поєдинку на стадіоні "Де Кейп" у нідерландському Роттердамі іспанці за підсумками серії пенальті обіграли команду Хорватії.
Основний час зустрічі завершився без забитих м'ячів – 0:0. Відтак, гра перейшла до екстратаймів. Там команди також не змогли вразити ворота одна одної, тож володар трофею визначався у серії пенальті.
У серії післяматчевих 11-метрових точнішою виявилася "Червона фурія" – 4:5. Героєм серії пенальті став воротар іспанців Унаї Сімон, який відбив удари Ловро Маєра та Бруно Петковича.
Огляд матчу
Додамо, що у півфіналах Ліги націй збірна Хорватії в екстратаймах перемогла Нідерланди (2:4), а команда Іспанії наприкінці основного часу гри вирвала перемогу над Італією (2:1).
Зазначимо, що бронзовим призером Ліги націй-2022/23 стала збірна Італії, яка в матчі за третє місце перемогла Нідерланди (2:3).
Нагадаємо, цей розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.
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