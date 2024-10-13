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Збірна Іспанії вирвала перемогу над Данією та очолила групу Ліги націй (відео)

Збірна Іспанії вирвала перемогу над Данією та очолила групу Ліги націй (відео)

Збірна Іспанії / Фото: Associated Press

Чинні чемпіони Європи мінімально подужали непоступливого суперника.

Збірна Іспанії обіграла Данію в домашньому матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок у Мурсії завершився з рахунком 1:0.

Підопічні Луїса де ла Фуенте домінували на футбольному полі, але забити переможний м'яч змогли лише на 79-й хвилині. Автором вирішального результативного удару став Мартін Субіменді.

Огляд матчу Іспанія – Данія

Додамо, що в іншому поєдинку третього туру цього квартету Сербія вдома перемогла Швейцарію (2:0).

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Завдяки цій непростій перемозі Іспанія з 7 очками очолила групу 4 Дивізіону А Ліги націй. Данія з 6 балами посідає друге місце. Сербія має 4 пункти і йде третьою. Швейцарія (0) – остання.

У наступному четвертому турі Ліги націй чинні чемпіони Європи приймуть Сербію, а Данія на виїзді зіграє проти Швейцарії. Обидва матчі відбудуться 15 жовтня.

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