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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна Іспанії встановила історичний рекорд за найдовшою безпрограшною серією

"Фурія Роха" не програє вже 38 матчів поспіль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Іспанії з футболу

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

Іспанія встановила історичний рекорд збірних за найдовшою серією без поразок у футболі.

Сталося це після фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини. Іспанці в екстратаймах вирвали перемогу (1:0) і стали переможцями Мундіалю.

Завдяки цьому "Фурія Роха" подовжила свою безпрограшну серію до 38 матчів.

Іспанія перевершила досягнення Італії, яка не програвала 37 поєдинків поспіль у 2018-2021 роках.

Безпрограшна серія команди Луїса де ла Фуенте триває від березня 2024 року, коли іспанці поступилася Колумбії (0:1) у товариському матчі.

Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.

Під час своєї рекордної серії без поразок Іспанія виграла Євро-2024, а тепер додала і титул чемпіона світу-2026.

Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі

38 — Іспанія (2024 — триває)

37 — Італія (2018-2021)

36 — Аргентина (2019-2022)

35 — Алжир (2018-2021)

35 — Іспанія (2007-2009)

35 — Бразилія (1993-1996)

Нагааємо, Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Аргентини розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Крім того, зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
284
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