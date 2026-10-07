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Збірна Іспанії з футболу оновила абсолютний рекорд за тривалістю серії без поразок
"Червона фурія" подовжила свою безпрограшну серію в усіх турнірах до 42 поєдинків.
Збірна Іспанії з футболу оновила світовий рекорд за тривалістю серії без поразок.
У матчі четвертого туру групи 3 Дивізіону A Ліги націй-2026/27 іспанці на виїзді здобули вольову перемогу над Хорватією з рахунком 2:1.
"Червона фурія" здобула 11-ту перемогу поспіль і достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй.
Крім того, Іспанія побила власний світовий рекорд — подовжила свою безпрограшну серію в усіх турнірах до 42 поєдинків.
Безпрограшна серія команди Луїса де ла Фуенте триває від березня 2024 року, коли іспанці поступилася Колумбії (0:1) у товариському матчі.
Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.
Зазначимо, що під час своєї рекордної серії без поразок Іспанія виграла Євро-2024 та чемпіонат світу-2026, де у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).
Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі
42 — Іспанія (2024 — триває)
37 — Італія (2018-2021)
36 — Аргентина (2019-2022)
35 — Алжир (2018-2021)
35 — Іспанія (2007-2009)
35 — Бразилія (1993-1996)
Раніше повідомлялося, що Мессі відзначився голом і двома асистами в прощальному матчі за збірну Аргентини.