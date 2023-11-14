Збірна Італії довикликала двох гравців на визначальний матч відбору до Євро-2024 проти України

Лучано Спаллетті змінив склад своєї команди перед вирішальними іграми з Північною Македонією та Україною.

Збірна Італії внесла корективи до своєї заявки на заключні матчі групового етапу кваліфікації до Євро-2024 проти команд Північної Македонії та України.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії, головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті вирішив довикликати на листопадові поєдинки двох футболістів – захисника "Лаціо" Мануеля Лаццарі та оборонця "Фіорентини" Крістіано Бірагі.

Лаццарі та Бірагі замінили в італійській збірній центрального захисника "Аталанти" Рафаеля Толоя та правого захисника "Мілана" Давіде Калабрію, які раніше вибули із заявки через пошкодження.

Також чинним чемпіонам Європи у зв'язку з отриманими травмами не допоможуть воротар "Наполі" Алекс Мерет і півзахисник "Ювентуса" Мануель Локателлі.

Оновлений склад збірної Італії на матчі проти Північної Македонії та України

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель ("Лаціо"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенгем", Англія).

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі – "Інтер"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Андреа Камб'ясо, Федеріко Гатті (обоє – "Ювентус"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Мануель Лаццарі ("Лаціо"), Крістіано Бірагі ("Фіорентина").

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обоє – "Інтер"), Джакомо Бонавентура ("Фіорентина"), Андреа Кольпані ("Монца"), Браян Крістанте ("Рома"), Жоржиньйо ("Арсенал", Англія).

Нападники: Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Федеріко К'єза, Мойзе Кін (обоє – "Ювентус"), Стефан Аль-Шаараві ("Рома"), Маттео Політано ("Наполі"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Ніколо Дзаньйоло ("Астон Вілла", Англія).

У передостанньому турі кваліфікації на Євро-2024 збірна Італії 17 листопада у Римі прийме команду Північної Македонії, після чого 20 листопада в німецькому Леверкузені зіграє вирішальний поєдинок за вихід на ЧЄ проти України.

Перемога над італійцями принесе збірній України пряму путівку на Євро-2024. Команду Сергія Реброва влаштує навіть нічия, якщо перед цим "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти Північну Македонію.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Букмекери оцінили шанси збірної України вийти на Євро-2024

Збірна України оприлюднила заявку на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці