Збірна Італії несподівано залишилася без тренера за місяць до матчу відбору Євро-2024 з Україною

Роберто Манчіні подав у відставку з посади керманича "Скуадри Адзурри".

Роберто Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії.

Про це Федерація футболу Італії повідомила на офіційному сайті.

Рішення припинити співпрацю з національною командою ухвалив сам Манчіні. Причини залишаються невідомими.

Ім'я нового головного тренера італійської збірної буде оголошено найближчими днями.

Манчіні очолював збірну Італії від 2018 року. Під його керівництвом "Скуадра Адзурра" виграла Євро-2020, але потім не змогла пробитися до фінальної стадії ЧС-2022.

Загалом на посаді головного тренера збірної Італії він провів 61 матч, у яких здобув 39 перемог, 13 разів зіграв унічию і зазнав 9 поразок.

Нагадаємо, збірна Італії – суперник України у відборі на Євро-2024. Команди зіграють між собою вже менш ніж за місяць – 12 вересня.

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