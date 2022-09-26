Збірна Італії обіграла сенсаційного лідера групи та вийшла до плейоф Ліги націй

У понеділок, 26 вересня, збірна Угорщина приймала команду Італії в рамках заключного туру Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 Дивізіону А.

Зустріч на "Пушкаш Арені" в Будапешті завершилася поразкою господарів з рахунком 0:2 .

Італійці вийшли вперед на 27-й хвилині. Грубою помилкою в обороні угорців скористався Джакомо Распадорі, який розстріляв порожні ворота.

На початку другого тайму команда Роберто Манчіні зміцнила свою перевагу - Федеріко Дімарко відзначився на 52-й хвилині після передачі Браяна Крістанте.

Завдяки цій перемозі "Скуадра Адзурра" з 11 очками стала переможцем групи, обійшовши в таблиці угорців (10 балів). Саме чемпіони Євро-2020 стали третім учасником фінальної частини Ліги націй після Нідерландів і Хорватії. Володаря четвертої путівки до плейоф 27 вересня визначать Португалія та Іспанія.

У паралельному матчі групи 3 Дивізіону А збірна Англії зіграла в результативну нічию з Німеччиною - 3:3. У підсумку німці з 7 балами посіли третю сходинку, а родоначальники футболу з 3 очками фінішували останніми та опустяться до Дивізіону B.

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