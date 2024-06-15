Збірна Італії пропустила найшвидший гол в історії Євро, але здобула перемогу над Албанією (відео)

Збірна Італії обіграла Албанію в матчі першого туру Євро-2024 у групі В. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 2:1 .

Албанці шокували чинних чемпіонів Європи, забивши вже на першій хвилині зустрічі. Захисник італійців Федеріко Дімарко невдало кинув аут до власного штрафного майданчика, чим моментально скористався Недім Байрамі, який відправив м'яч у ближній верхній кут.

Байрамі відзначився на 23-й секунді поєдинку. Це найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Албанець побив рекорд, встановлений на Євро-2004 росіянином Дмитром Кириченком, який забив на 67-й секунді в матчі проти Греції.

Утім, команда Лучано Спаллетті швидко відповіла на пропущений м'яч. На 11-й хвилині паритет у грі відновив Алессандро Бастоні, замкнувши подачу Лоренцо Пеллегріні.

А ще через п'ять хвилин "Скуадра Адзурра" вже була попереду. Ніколо Барелла завдав точного удару з-за меж штрафного, який у підсумку виявився переможним, адже більше голів команди не забивали.

Огляд матчу Італія – Албанія

В іншому матчі стартового туру квартету В збірна Іспанії розбила Хорватію з рахунком 3:0.

Таким чином, за підсумками першого туру іспанці та італійці очолюють групу, набравши по три очки. Албанці та хорвати залишаються з нулем у графі залікових балів.

У матчах другого туру цього квартету Хорватія позмагається з Албанією (19 червня), а Іспанія зійдеться з Італією (20 червня).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Читайте також:

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Збірна Швейцарії обіграла Угорщину на старті чемпіонату Європи-2024 (відео)

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці