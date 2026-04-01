Збірна Італії у серії пенальті програла боснійцям і сенсаційно не вийшла на ЧС-2026

Боснія та Герцеговина — Італія / © Associated Press

Збірна Боснії та Герцеговини здолала команду Італії у фіналі плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" в боснійському місті Зениця завершився перемогою господарів за підсумками серії пенальті.

Італійці відкрили рахунок на 15-й хвилині зустрічі — за підопічних Дженнаро Гаттузо гол забив Мойзе Кін.

На 41-й хвилині "Скуадра Адзурра" залишилася в меншості — пряму червону картку заробив Алессандро Бастоні.

У другому таймі боснійці зрівняли рахунок — на 79-й хвилині відзначився Харіс Табакович.

Основний час матчу завершився внічию (1:1), після чого команди не вражали ворота одна одної в екстратаймах. Тож доля путівки на Мундіаль вирішувалася у серії пенальті. Там точнішими виявилися боснійці — 4:1.

Таким чином, саме збірна Боснії та Герцеговини сенсаційно вийшла на ЧС-2026, тоді як команда Італії втретє поспіль пропустить Мундіаль.

Огляд матчу Боснія та Герцеговина — Італія

Зазначимо, що в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 боснійці в серії пенальті здолали Уельс — 1:1 (пен. 4:2), тоді як італійці обіграли Північну Ірландію — 2:0.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.