Збірна Італії втратила основного захисника перед вирішальним матчем відбору Євро-2024 проти України

Алессандро Бастоні не допоможе команді Лучано Спаллетті у поєдинках з Північною Македонією та Україною.

Збірна Італії зазнала важливої кадрової втрати напередодні заключних матчів групового етапу відбору на Євро-2024 проти команд Північної Македонії та України.

Як повідомляється на офіційній сторінці "Скуадри Адзурри" у Twitter, захисник міланського "Інтера" Алессандро Бастоні отримав м'язове пошкодження та залишить розташування збірної.

Замість нього головний тренер італійців Лучано Спаллетті вже викликав захисника "Роми" Джанлуку Манчіні.

Також зазначається, що проблеми зі здоров'ям є у голкіпера італійців Гульєльмо Вікаріо. Через це до табору "Скуадри Адзурри" був довикликаний воротар "Аталанти" Марко Карнезеккі.

Раніше повідомлялося, що через травми із заявки "Скуадри Адзурри" на листопадові поєдинки вибули воротар "Наполі" Алекс Мерет, центральний захисник "Аталанти" Рафаель Толой, правий захисник "Мілана" Давіде Калабрія та півзахисник "Ювентуса" Мануель Локателлі. Замість них Спаллетті довикликав захисника "Лаціо" Мануеля Лаццарі та оборонця "Фіорентини" Крістіано Бірагі.

У передостанньому турі кваліфікації на Євро-2024 збірна Італії 17 листопада у Римі прийме команду Північної Македонії, після чого 20 листопада в німецькому Леверкузені зіграє вирішальний поєдинок за вихід на ЧЄ проти України.

Перемога над італійцями принесе збірній України пряму путівку на Євро-2024. Команду Сергія Реброва влаштує навіть нічия, якщо перед цим "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти Північну Македонію.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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