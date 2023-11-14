Збірна Італії зазнала кадрових втрат перед вирішальним матчем відбору на Євро-2024 проти України

"Скуадра Адзурра" залишилася без трьох гравців, які були в заявці на листопадові поєдинки.

Збірна Італії зазнала кадрових втрат незадовго до заключних матчів групового етапу відбору на Євро-2024 проти команд Північної Македонії та України.

Як повідомила пресслужба Федерації футболу Італії, із заявки "Скуадри Адзурри" на листопадові поєдинки вибули воротар "Наполі" Алекс Мерет, центральний захисник "Аталанти" Рафаель Толой та правий захисник "Мілана" Давіде Калабрія. Усі вони отримали пошкодження в іграх 12-го туру Серії А, які відбулися минулого вікенду.

Головний тренер італійської збірної Лучано Спаллетті поки що нікого не викликав до табору команди замість травмованих футболістів. Таким чином, у його розпорядженні зараз залишаються 26 гравців.

Оновлений склад збірної Італії на матчі проти Північної Македонії та України

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель ("Лаціо"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенгем", Англія).

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі – "Інтер"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Андреа Камб'ясо, Федеріко Гатті (обоє – "Ювентус"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі").

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обоє – "Інтер"), Джакомо Бонавентура ("Фіорентина"), Андреа Кольпані ("Монца"), Браян Крістанте ("Рома"), Жоржиньйо ("Арсенал", Англія), Мануель Локателлі ("Ювентус").

Нападники: Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Федеріко К'єза, Мойзе Кін (обоє – "Ювентус"), Стефан Аль-Шаараві ("Рома"), Маттео Політано ("Наполі"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Ніколо Дзаньйоло ("Астон Вілла", Англія).

У передостанньому турі кваліфікації на Євро-2024 збірна Італії 17 листопада у Римі прийме команду Північної Македонії, після чого 20 листопада в німецькому Леверкузені зіграє вирішальний поєдинок за вихід на ЧЄ проти України.

Перемога над італійцями принесе збірній України пряму путівку на Євро-2024. Команду Сергія Реброва влаштує навіть нічия, якщо перед цим "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти Північну Македонію.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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