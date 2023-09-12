Збірна Італії зазнала серйозної втрати перед матчем з Україною у відборі на Євро-2024

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі не зіграє проти України в матчі 6-го туру відбору на Євро-2024.

23-річний хавбек англійського "Ньюкасла" відсутній у заявці "Скуадри Адзурри" на поєдинок, яка була опублікована на офіційному сайті УЄФА.

Тоналі не зможе допомогти своїй збірній у зустрічі з українцями через м'язове пошкодження, яке отримав у попередньому матчі кваліфікації на континентальну першість з Північною Македонією.

Заявка збірної Італії на матч проти України

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма, Алекс Мерет, Гульєльмо Вікаріо.

Захисники: Джованні Ді Лоренцо, Федеріко Дімарко, Крістіано Бірагі, Алессіо Романьолі, Маттео Дарміан, Джорджо Скальвіні, Ніколо Казале, Алессандро Бастоні.

Півзахисники: Мануель Локателлі, Ріккардо Орсоліні, Давіде Фраттезі, Маттео Пессіна, Браян Крістанте, Ніколо Барелла.

Нападники: Матео Ретегі, Джакомо Распадорі, Вільфред Ньонто, Чіро Іммобіле, Маттіа Дзакканьї, Ніколо Дзаньоло.

Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Україна доступна на нашому сайті.

Італія – Україна: турнірне становище перед матчем

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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