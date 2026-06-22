Збірна Кабо-Верде сенсаційно зіграла у бойову нічию з Уругваєм на ЧС-2026

Уругвай — Кабо-Верде / © Associated Press

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Збірна Кабо-Верде сенсаційно зіграла у бойову нічию з командою Уругваю в матчі другого туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Hard Rock Stadium" в американському Маямі завершився з рахунком 2:2 .

Команда Кабо-Верде відкрила рахунок на 21-й хвилині завдяки голу Кевіна Леніні.

На 44-й хвилині уругвайці відігралися зусиллями Максимільяно Араухо, а вже на 45+6-й хвилині Агустін Каннобіо вивів південноамериканців уперед.

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Однак у другому таймі африканська команда зуміли відновити паритет у грі — на 61-й хвилині Еліу Варела забив гол, який приніс Кабо-Верде нічию.

На 68-й хвилині Уругвай міг вирвати перемогу, але гол Максимільяно Араухо після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

У стартовому турі збірна Кабо-Верде сенсаційно зіграла внічию з Іспанією (0:0), а Уругвай поділив очки із Саудівською Аравією (1:1).

В іншому матчі 2-го туру групи H збірна Іспанії розтрощила Саудівську Аравію (4:0).

Після другого туру Іспанія (4 очки) очолює цей квартет. Уругвай і Кабо-Верде мають по 2 бали. Саудівська Аравія з одним пунктом посідає останню сходинку.

У заключному третьому турі Кабо-Верде зіграє із Саудівською Аравією, а Уругвай позмагається з Іспанією. Обидва поєдинки відбудуться 27 червня, о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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