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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Збірна Кабо-Верде в матчі з Іспанією встановила рекорд чемпіонатів світу

Футболісти африканської збірної зробили найменшу кількість порушень в історії Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Кабо-Верде

Збірна Кабо-Верде / © Associated Press

Збірна Кабо-Верде встановила історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії футболісти африканської команди порушили правила лише один раз.

Це найменша кількість фолів в одному поєдинку ЧС за весь час збирання статистики (від 1966 року).

Упродовж матчу гравці збірної Кабо-Верде змогли 17 разів відібрати м'яч у суперника, сфоливши лише раз. До слова, іспанці за гру зробили 10 порушень правил.

Для збірної Кабо-Верде це був перший в історії матч на Мундіалях. Дебют вийшов успішним — команда заробила перше очко на ЧС, зігравши внічию з Іспанією (0:0).

  • В іншому матчі стартового туру групи H зустрінуться збірні Саудівської Аравії та Уругваю. Цей поєдинок відбудеться у вівторок, 16 червня, початок — о 01:00 за київським часом.

  • У другому турі Іспанія 21 червня зіграє проти Саудівської Аравії, а Кабо-Верде 22 червня позмагається з Уругваєм.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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