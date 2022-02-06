Збірна Камеруна за 16 хвилин здійснила космічний камбек та стала "бронзовим" призером Кубка Африки: відео

Поступаючись із різницею в три голи, вони зуміли переломити хід поєдинку.

Неймовірна розв'язка трапилася в матчі за третє місце на Кубку африканських націй між Камеруном та Буркіна-Фасо.

На 49 хвилині футболісти Буркіна-Фасо вигравали у господарів турніру з рахунком 3:0. Забитими голами відзначилися Стів Яго ( 24 хвилина ), Андре Онана ( 42 , автогол) та Джибріл Оттара ( 49 ).

Здавалося, що Буркіна-Фасо без проблем здобуде перемогу, проте від 72 хвилини на полі почалося щось божевільне. Саме у цей час Камерун завдяки зусиллям Стефана Баокена відіграв один гол. Коли до завершення основного часу залишалося п'ять хвилин за справу взявся форвард камерунців - Венсан Абубакар. Його точні удари на 85 та 87 хвилинах дозволили відновити паритет гри та перевести, таким чином, її у серію пенальті.

Щодо ударів "із позначки", то тут сильнішими виявилися футболісти Камеруна. Реалізувавши п'ять спроб із п'яти, вони перемогли суперника, адже Буркіна-Фасо одного разу схибила.

Камерун, який є п'ятикратним переможцем Кубка африканських націй, виборов бронзові нагороди турніру вдруге у своїй історії;

У фіналі змагань зустрінуться Сенегал та Єгипет. Ця дуель розпочнеться у неділю, 6 лютого, о 20 годині за Києвом.

Читайте також:

Конфуз на Кубку Африки: Салах із чотирма партнерами по команді примудрилися не забити в порожні ворота (відео епічної хиби)

Знепритомнів на кілька секунд: зірка АПЛ зіштовхнувся з голкіпером суперника на Кубку Африки (відео)

Ексгравець "Карпат" допоміг своїй команді обіграти суперника із польовим гравцем у воротах на Кубку Африки