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Збірна Катару встановила історичне антидосягнення у стартовому матчі чемпіонату світу-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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744
Час на прочитання
2 хв
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Збірна Катару встановила історичне антидосягнення у стартовому матчі чемпіонату світу-2022

Фото: Associated Press

Ніколи раніше команда-господарка не програвала поєдинок-відкриття Мундіалю.

У неділю, 20 листопада, Еквадор обіграв Катар у матчі-відкритті чемпіонату світу-2022 з футболу.

Поєдинок на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі завершився з рахунком 0:2.

Перемогу південноамериканцям приніс дубль їхнього лідера Еннера Валенсії. Міг зірковий ветеран оформити і хет-трик, адже його гол на початку зустрічі було скасовано через офсайд після втручання VAR.

Зазнавши поразки у стартовому матчі ЧС-2022, катарці встановили історичне антидосягнення. Уперше в історії проведення чемпіонатів світу з футболу збірна-господарка програла поєдинок-відкриття турніру.

До цього у команд країн, які приймали планетарну першість, було 16 перемог та 6 нічиїх у матчах-відкриттях.

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  • Крім Катару та Еквадору, в групі А також гратимуть збірні Сенегалу та Нідерландів. Вони проведуть очний матч першого туру в понеділок, 21 листопада. Початок – о 18:00 за київським часом.
  • У другому турі, 25 листопада, Катар зустрінеться із Сенегалом, а Нідерланди битимуться з Еквадором.

Нагадаємо, до плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи за підсумками трьох турів. Далі 16 збірних продовжать боротьбу за трофей у матчах на виліт.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
744
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