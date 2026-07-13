ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Збірна Хорватії оголосила про призначення нового головного тренера

Славен Білич уже вдруге очолив збірну Хорватії з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Славен Білич

Славен Білич / © Associated Press

Збірної Хорватії оголосила про призначення Славена Білича головним тренером.

Про це повідомила пресслужба хорватської футбольної федерації.

57-річний хорватський фахівець замінив на посаді Златко Далича, який залишив команду після вильоту з чемпіонату світу-2026.

На поточному Мундіалі хорвати зупинилися в 1/16 фіналу, програвши Португалії (1:2). На груповому етапі "картаті" посіли друге місце у квартеті L, поступившись Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

Зазначимо, що Білич уже очолював збірну Хорватії від 2006 до 2012 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу Євро-2008, не змогла відібратися на ЧС-2010 та не вийшла з групи на Євро-2012.

Окрім збірної, Славен тренував хорватський "Хайдук", турецький "Бешикташ", англійські "Вест Гем", "Вест Бромвіч" і "Вотфорд", московський "Локомотив", китайський "Бейцзін Гоань", а також саудівські "Аль-Іттіхад" та "Аль-Фатех".

Раніше повідомлялося, що збірна Португалії отримала нового головного тренера.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie