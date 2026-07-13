Збірна Хорватії оголосила про призначення нового головного тренера

Славен Білич / © Associated Press

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Збірної Хорватії оголосила про призначення Славена Білича головним тренером.

Про це повідомила пресслужба хорватської футбольної федерації.

57-річний хорватський фахівець замінив на посаді Златко Далича, який залишив команду після вильоту з чемпіонату світу-2026.

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На поточному Мундіалі хорвати зупинилися в 1/16 фіналу, програвши Португалії (1:2). На груповому етапі "картаті" посіли друге місце у квартеті L, поступившись Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

Зазначимо, що Білич уже очолював збірну Хорватії від 2006 до 2012 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу Євро-2008, не змогла відібратися на ЧС-2010 та не вийшла з групи на Євро-2012.

Окрім збірної, Славен тренував хорватський "Хайдук", турецький "Бешикташ", англійські "Вест Гем", "Вест Бромвіч" і "Вотфорд", московський "Локомотив", китайський "Бейцзін Гоань", а також саудівські "Аль-Іттіхад" та "Аль-Фатех".

Раніше повідомлялося, що збірна Португалії отримала нового головного тренера.

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