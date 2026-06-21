ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Збірна Кюрасао сенсаційно здобула історичне очко на чемпіонатах світу з футболу

Найменша країна в історії Мундіалів відібрала очки у Еквадора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Кюрасао з футболу

Збірна Кюрасао з футболу / © Associated Press

Збірна Кюрасао сенсаційно зіграла внічию з командою Еквадору в матчі другого туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" в американському Канзас-Сіті завершився з рахунком 0:0.

Незважаючи на суттєву перевагу за гольовими моментами: 27 ударів за матч (15 — у площину воріт) проти 10 у суперника (3 — у площину воріт), еквадорцям так і не вдалося забти хоча б один гол.

Таким чином, збірна Кюрасао, яка є дебютантом ЧС, набрала перше в історії очко на Мундіалях. Це найменша країною, яка коли-небудь грала на чемпіонатах світу з футболу.

  • У стартовому турі збірна Кюрасао зазнала розгромної поразки від Німеччини (1:7), а команда Еквадору програла Кот-д'Івуару (0:1).

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Німеччина вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1).

  • Після другого туру Німеччина (6 очок) гарантувала собі перше місце у групі E та вихід до плейоф. Кот-д'Івуар (3 бали) перебуває на другій позиції. Еквадор та Кюрасао мають по 1 заліковому балу.

  • У заключному третьому турі Німеччина зіграє з Еквадором, а Кот-д'Івуар позмагається з Кюрасао. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 23:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie