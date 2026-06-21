Збірна Кюрасао сенсаційно здобула історичне очко на чемпіонатах світу з футболу

Збірна Кюрасао з футболу / © Associated Press

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Збірна Кюрасао сенсаційно зіграла внічию з командою Еквадору в матчі другого туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" в американському Канзас-Сіті завершився з рахунком 0:0 .

Незважаючи на суттєву перевагу за гольовими моментами: 27 ударів за матч (15 — у площину воріт) проти 10 у суперника (3 — у площину воріт), еквадорцям так і не вдалося забти хоча б один гол.

Таким чином, збірна Кюрасао, яка є дебютантом ЧС, набрала перше в історії очко на Мундіалях. Це найменша країною, яка коли-небудь грала на чемпіонатах світу з футболу.

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У стартовому турі збірна Кюрасао зазнала розгромної поразки від Німеччини (1:7), а команда Еквадору програла Кот-д'Івуару (0:1).

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Німеччина вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1).

Після другого туру Німеччина (6 очок) гарантувала собі перше місце у групі E та вихід до плейоф. Кот-д'Івуар (3 бали) перебуває на другій позиції. Еквадор та Кюрасао мають по 1 заліковому балу.

У заключному третьому турі Німеччина зіграє з Еквадором, а Кот-д'Івуар позмагається з Кюрасао. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 23:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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