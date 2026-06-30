Збірна Марокко у драматичній серії пенальті вибила Нідерланди з ЧС-2026

Збірна Марокко / © Associated Press

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Збірна Марокко обіграла команду Нідерландів у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час поєдинку на арені "Estadio BBVA" у мексиканському Монтерреї завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті перемогли марокканці — 3:2.

Тривалий час команди не могли забити. У другому таймі нідерландцям вдалося відкрили рахунок — на 72-й хвилині Коді Гакпо завдав точного удару після передачі Крисенсіо Саммервілла.

Нідерланди — Марокко / © Associated Press

Підопічні Рональда Кумана були дуже близькими до перемоги, але у компенсований час, на 90+1-й хвилині, марокканці зуміли відігратися — Ісса Діоп у центрі штрафного майданчика ударом головою в дальній кут замкнув подачу з лівого флангу від Шемсдіна Тальбі.

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Нідерланди — Марокко / © Associated Press

Нідерланди — Марокко / © Associated Press

Оскільки основний час матчу завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів, де голів забито не було.

Відтак володар путівки до 1/8 фіналу визначався у серії пенальті. Збірна Нідерландців змогла реалізувати лише два з п'яти своїх ударів, тоді як Марокко тричі вразило ворота суперника та пробилося до наступної стадії.

Нідерланди — Марокко / © Associated Press

Нідерланди — Марокко / © Associated Press

В 1/8 фіналу марокканці позмагаються з Канадою, яка в 1/16 фіналу обіграла ПАР (1:0).

Матч Канада — Марокко відбудеться у суботу, 4 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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