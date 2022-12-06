Збірна Марокко в серії пенальті перемогла Іспанію та сенсаційно продерлася до чвертьфіналу ЧС-2022

За путівку до півфіналу марокканці битимуться з переможцем пари Португалія – Швейцарія.

Збірна Марокко перемогла команду Іспанії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на арені "Ед'юкейшн Сіті Стедіум" в Ер-Райяні завершився з рахунком 0:0 , а в серії післяматчевих пенальті тріумфували марокканці.

У першому таймі команди не створили великої кількості гострих моментів, на двох завдавши лише чотири удари, з яких лише один у площину воріт.

На 12-й хвилині Ашраф Хакімі мав хорошу можливість, але зі штрафного пробив над воротами. Перед перервою свій шанс мав Наєф Агерд, але головою відправив м'яч над поперечиною. Іспанці ж постійно тримали м'яч, але цей контроль їм не приносив жодної користі.

У другій половині зустрічі малюнок гри не змінився. "Червона фурія" стерильно володіла м'ячем, а марокканці намагалися втікати у швидкі контратаки. В основний час Іспанія та Марокко не визначили сильнішого, тож гра перейшла до овертаймів.

Там підопічні Луїса Енріке продовжили тиснути на ворота суперника, але наприкінці першого екстратайму супермомент створили африканці. Валід Шеддіра отримав класну передачу в чужому штрафному майданчику та пробив низом по центру воріт, але Унаї Сімон ногою здійснив сейв.

На останній хвилині овертаймів Пабло Сарабія міг принести іспанцям перемогу, але на дальній стійці не влучив у ворота після закидання від Родрі.

Тож доля путівки до 1/4 фіналу визначалася в серії пенальті, де точнішими були марокканці. Головним героєм став воротар африканської збірної Яссін Буну, який потягнув два удари іспанців з 11-метрової позначки. Ще одного разу марокканців, які реалізували три з чотирьох своїх пенальті, врятувала стійка.

Таким чином, збірна Марокко вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

У чвертьфіналі Марокко позмагається із сильнішим в дуелі Португалія – Швейцарія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 21:00 за київським часом.

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