Збірна Марокко вольовою перемогою над Гаїті пробилася до плейоф ЧС-2026

Збірна Марокко / © Associated Press

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Збірна Марокко перемогла команду Гаїті в матчі заключного третього туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Mercedes-Benz Stadium" в американському місті Атланта завершився з рахунком 4:2 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі гаїтяни відкрили рахунок — Жозеф пробив п'ятою після прострілу з правого флангу від Жана-Кевіна Дюверна і м'яч опинився у воротах Яссіна Буну, на якого пізніше записали автогол.

Марокко — Гаїті / © Associated Press

На 39-й хвилині Ашраф Хакімі зрівняв рахунок для Марокко. Але вже на 43-й хвилині Вілсон Ісідор з передачі Дюверна знову вивів Гаїті вперед.

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Марокко — Гаїті / © Associated Press

Марокко — Гаїті / © Associated Press

Однак ще до перерви півфіналіст минулого Мундіалю вдруге відновив паритет у протистоянні — Ісмаель Сайбарі замкнув простріл Хакімі з правого флангу штрафного майданчика.

Марокко — Гаїті / © Associated Press

У другому таймі африканська збірна дотиснула суперника. На 78-й хвилині Суф'ян Рахімі вперше в цьому матчі вивів марокканців уперед.

Марокко — Гаїті / © Associated Press

А на 89-й хвилині Жессім Яссін установив остаточний рахунок гри, забивши гол з прострілу від Рахімі.

Марокко — Гаїті / © Associated Press

В іншому матчі третього туру цього квартету Бразилія розгромила Шотландію (3:0).

Таким чином, Бразилія (7 очок) посіла перше місце у групі C та вийшла до плейоф. Марокканці (7 балів) крокують до 1/16 фіналу з другої сходинки.

Шотландія (3 пункти) фінішувала на третій позиції та гратиме у плейоф, якщо потрапить до переліку восьми найкращих володарів третіх місць. Збірна Гаїті (0) стала останньою й попрощалася з Мундіалем.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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