Збірна Марокко втратила двох ключових гравців напередодні плейоф ЧС-2022

Хакімі та Ен-Несірі тренувалися окремо від загальної групи збірної Марокко
Збірна Марокко зіткнулася з кадровими проблемами напередодні плейоф чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє Marca.
На останньому тренуванні національної команди були відсутні два лідери команди. Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі і нападник "Севільї" Юссеф Ен-Несірі тренувалися окремо.
Джерело зазначає, що гравці мають встигнути до наступногот поєдинку своєї команди.
- Збірна Марокко у 1/8 фіналу ЧС-2022 зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться у вівторок, 6 грудня. Початок – о 17:00.
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