Збірна Марокко втратила двох ключових гравців напередодні плейоф ЧС-2022

Хакімі та Ен-Несірі тренувалися окремо від загальної групи збірної Марокко

Збірна Марокко зіткнулася з кадровими проблемами напередодні плейоф чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Marca.

На останньому тренуванні національної команди були відсутні два лідери команди. Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі і нападник "Севільї" Юссеф Ен-Несірі тренувалися окремо.

Джерело зазначає, що гравці мають встигнути до наступногот поєдинку своєї команди.

Збірна Марокко у 1/8 фіналу ЧС-2022 зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться у вівторок, 6 грудня. Початок – о 17:00.

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