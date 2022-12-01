Збірна Марокко здобула перемогу над Канадою та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022

Уже друга африканська збірна змогла подолати груповий раунд Мундіалю.
Збірна Марокко обіграла команду Канади в матчі 3-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Туммама" в Досі завершився з рахунком 1:2.
Марокканці вийшли вперед уже на 4-й хвилині. Голкіпер канадців Мілан Борян відверто подарував м'яч суперникам перед власними воротами, за що його й покарав Хакім Зієш.
На 23-й хвилині Юссеф Ен Несірі скористався чудовою передачею від Ашрафа Хакімі та подвоїв перевагу своєї команди.
На 40-й хвилині канадці скоротили відставання завдяки автоголу Наєфа Агерда, але на більше збірну Канади не вистачило.
У паралельному матчі цього квартету Хорватія та Бельгія розійшлися нічиєю з рахунком 0:0.
- Таким чином, саме марокканці з 7 очками сенсаційно виграли групу та вийшли до плейоф. Іншу путівку до 1/8 фіналу здобули хорвати (5 балів). Бельгія (4) та Канада (0) вилетіли з ЧС.
- Зазначимо, що Марокко – вже друга африканська збірна, яка подолала групову стадію Мундіалю в Катарі. Раніше це також вдалося Сенегалу.
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