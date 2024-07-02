Збірна Нідерландів легко розгромила Румунію на шляху до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Нідерландів розбила Румунію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок на "Альянц Арені" у Мюнхені завершився з рахунком 0:3 .

Підопічні Рональда Кумана вийшли вперед на 20-й хвилині зустрічі – Коді Гакпо на лівому фланзі штрафного отримав передачу від Хаві Сімонса та точно пробив у ближній кут.

На перерву команди вирушили за мінімальної переваги "Помаранчевих" у рахунку. У другому таймі Гакпо міг оформити дубль, але його гол на 63-й хвилині після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Проте наприкінці матчу нідерландці таки зуміли втілити своє тотальне домінування на полі у забиті м'ячі. На 83-й хвилині Гакпо продавив Раду Дрегушина на лівому фланзі штрафного та віддав пас у центр на Доніелла Малена, якому залишалося розстріляти порожні ворота.

А в компенсований час, на 90+3-й хвилині, "Ораньє" довели справу до розгрому. Мален оформив дубль, завершивши сольний прохід із власної половини поля до штрафного майданчика румунів влучним ударом у ближній кут.

Огляд матчу Румунія – Нідерланди

Буде додано незабаром.

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Нідерланди у чвертьфіналі Євро-2024 позмагаються з тріумфатором дуелі Австрія – Туреччина, яка також відбудеться 2 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

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