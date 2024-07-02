Збірна Нідерландів легко розгромила Румунію на шляху до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

В 1/4 фіналу "Ораньє" зіграють проти переможця пари Австрія – Туреччина.
Збірна Нідерландів розбила Румунію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок на "Альянц Арені" у Мюнхені завершився з рахунком 0:3.
Підопічні Рональда Кумана вийшли вперед на 20-й хвилині зустрічі – Коді Гакпо на лівому фланзі штрафного отримав передачу від Хаві Сімонса та точно пробив у ближній кут.
На перерву команди вирушили за мінімальної переваги "Помаранчевих" у рахунку. У другому таймі Гакпо міг оформити дубль, але його гол на 63-й хвилині після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.
Проте наприкінці матчу нідерландці таки зуміли втілити своє тотальне домінування на полі у забиті м'ячі. На 83-й хвилині Гакпо продавив Раду Дрегушина на лівому фланзі штрафного та віддав пас у центр на Доніелла Малена, якому залишалося розстріляти порожні ворота.
А в компенсований час, на 90+3-й хвилині, "Ораньє" довели справу до розгрому. Мален оформив дубль, завершивши сольний прохід із власної половини поля до штрафного майданчика румунів влучним ударом у ближній кут.
Огляд матчу Румунія – Нідерланди
Буде додано незабаром.
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Нідерланди у чвертьфіналі Євро-2024 позмагаються з тріумфатором дуелі Австрія – Туреччина, яка також відбудеться 2 липня (старт – о 22:00 за київським часом).
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