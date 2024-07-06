Збірна Нідерландів оформила камбек проти Туреччини та вийшла до півфіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Нідерландів перемогла національну команду Туреччини в матчі 1/4 фіналу Євро-2024. Поєдинок на "Олімпіаштадіоні" у Берліні завершився з рахунком 2:1 .

"Помаранчеві" активніше розпочали зустріч, але ближче до середини першого тайму турки перехопили ініціативу і на 35-й хвилині зуміли відкрити рахунок у грі. Захисник Самет Акайдин на дальній стійці ударом головою замкнув подачу з правого кута штрафного від Арди Гюлера.

Проте у другому таймі команда Рональда Кумана змогла переламати перебіг протистояння. "Ораньє" зрівняли рахунок на 71-й хвилині – після розіграшу кутового Мемфіс Депай виконав подачу з правого флангу, а Стефан Де Врей високо вистрибнув та головою влучно пробив під поперечину.

А на 76-й хвилині нідерландці забили вирішальний гол. Дензел Дюмфріс з правого флангу прострілив на дальню стійку, де турецький захисник Мерт Мюлдюр у боротьбі з Коді Гакпо переправив м'яч до сітки власних воріт.

Підопічні Вінченцо Монтелли намагалися врятуватися від поразки та великими силами пішли на фінальний штурм воріт суперника, однак "Помаранчевим" вдалося втримати перемогу, а з нею й путівку до півфіналу континентальної першості.

Огляд матчу Нідерланди – Туреччина

Нідерланди у півфіналі Євро-2024 позмагаються зі збірною Англії, яка в 1/4 фіналу в серії пенальті обіграла Швейцарію після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час.

В іншому півфіналі чемпіонату Європи-2024 зустрінуться збірні Іспанії та Франції, які в 1/4 фіналу вибили з турніру Німеччину та Португалію відповідно.

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