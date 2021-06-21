Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію в групі України на Євро-2020

"Ораньє" завершили груповий етап з максимальним показником у графі очок.

Збірна Нідерландів розгромно обіграла команду Північної Македонії в матчі заключного туру Євро-2020. Поєдинок на "Йоган Кройфф Арені" в Амстердамі завершився перемогою "помаранчевих" з рахунком 3:0.

Ще в першому таймі новачок каталонської "Барселони" Мемфіс Депай на 24-й хвилині розпечатав ворота македонців.

Після перерви Нідерланди закріпили свою перевагу. Депай двічі асистував Джорджиньо Вейналдуму, який оформив дубль, забивши на 51-й та 58-й хвилинах.

У паралельному матчі збірна України програла Австрії (0:1) та серйозно ризикує залишитися за бортом турніру після завершення всіх поєдинків в інших групах.

Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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