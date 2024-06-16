Збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею в першому турі Євро-2024 (відео)

Збірна Нідерландів обіграла команду Польщі в матчі першого туру групи D фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі завершився з рахунком 1:2 .

Поляки несподівано вийшли вперед у дебюті зустрічі. На 16-й хвилині Пйотр Зелінський виконав подачу з кутового, яку Адам Букса замкнув ударом головою на ближній стійці.

Команда Рональда Кумана відігралася на 29-й хвилині – після пострілу Коді Гакпо з-за меж штрафного м'яч рикошетом від польського захисника опинився у сітці воріт Войцеха Щенсного.

А вирішальний гол "Помаранчеві" забили на 83-й хвилині. Ваут Вегхорст ударом в один дотик з меж штрафного відправив м'яч у ворота поляків.

Огляд матчу Польща – Нідерланди

Буде додано незабаром.

В іншому матчі стартового туру квартету D позмагаються Австрія та Франція (17 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

У другому турі чемпіонату Європи поляки зустрінуться з австрійцями, а нідерландці поміряються силами з французами. Обидва поєдинки відбудуться 21 червня.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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