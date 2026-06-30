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Збірна Нідерландів встановила антирекорд Мундіалів після вильоту з ЧС-2026
"Ораньє" стали першою командою, яка чотири рази поспіль залишала ЧС без поразок в основний час.
Збірна Нідерландів встановила унікальний антирекорд чемпіонатів світу з футболу.
У ніч проти 30 червня підопічні Рональда Кумана у драматичній серії пенальті програли команді Марокко та вилетіли з ЧС-2026.
"Ораньє" стали першою командою, яка чотири рази поспіль залишала світову першість без поразок в основний час — виключно в овертаймах або серіях пенальті (2010, 2014, 2022, 2026).
Востаннє нідерландці програвали за 90 хвилин ще на ЧС-2006. Водночас "Помаранчеві" досі жодного разу не тріумфували на Мундіалях.
Зазначимо, що на ЧС-2026 збірна Нідерландів посіла перше місце у групі F, зігравши внічию з Японією (2:2), розгромивши Швецію (5:1) та обігравши Туніс (3:1). В 1/16 фіналу "Ораньє" у серії пенальті поступилися Марокко (1:1, пен. 2:3), хоча вели в рахунку до 90+1-ї хвилини.
В 1/8 фіналу марокканці позмагаються з Канадою, яка в 1/16 фіналу обіграла ПАР (1:0).
Матч Канада — Марокко відбудеться у суботу, 4 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.