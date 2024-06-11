Збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу в останньому спарингу перед Євро-2024 (відео)

Підопічні Рональда Кумана забили ісландцям чотири м'ячі без відповіді.

Збірна Нідерландів на своєму полі розгромила команду Ісландії у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок у Роттердамі завершився з рахунком 4:0 .

Господарі поля вийшли вперед на 23-й хвилині, коли відзначився Хаві Сімонс.

Після перерви підопічні Рональда Кумана ще тричі вразили ворота суперника. На 49-й хвилині забив Вірджил Ван Дейк, на 79-й хвилині точного удару завдав Доніелл Мален, а в компенсований час крапку в цій грі поставив Ваут Вегхорст.

Огляд матчу Нідерланди – Ісландія

Для нідерландців це був заключний спаринг перед Євро-2024. У попередньому контрольному матчі підопічні Кумана 6 червня розгромили Канаду (4:0).

На континентальній першості "Помаранчеві" зіграють у групі D з Польщею (16 червня), Францією (21 червня) та Австрією (25 червня).

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Ісландія раніше сенсаційно обіграла Англію (1:0) у товариському матчі на "Вемблі". Острів'яни пропустять прийдешній чемпіонат Європи, адже у фіналі плейоф кваліфікації програли Україні (1:2).

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.

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